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صادم وبالصورة.. العثور على جثة فتاة هامدة بغابة القليعة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 21:49 صادم وبالصورة.. العثور على جثة فتاة هامدة بغابة القليعة | حوادث و حقوق
صادم وبالصورة.. العثور على جثة فتاة هامدة بغابة القليعة
علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي، عثرت يومه الثلاثاء، على جثة شابة مرمية بغابة القليعة القريبة من قرب دوار إحشاش.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي، عثرت يومه الثلاثاء، على جثة شابة مرمية بغابة القليعة القريبة من قرب دوار إحشاش.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بفتاة تبلغ من العمر 33 سنة، تم العثور عليها مرمية بين الأشجار، وهي جثة هامدة في بداية التحلل.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي بالقليعة، قامت بمعاينة الجثة وجمعت الأدلة المتواجدة بالقرب منها للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة، ليتم بعد ذلك نقل جثمان الفتاة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصالح الدرك الملكي جثة دوار إحشاش القليعة

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