هذا هو مصير عصابة خطيرة من بينها سيدة حامل بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة الأسلاك

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة الأسلاك النحاسية والكهربائية المستعملة في البنية التحتية لشبكة الاتصالات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأمر يتعلق بشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي من أجل السرقة الموصوفة، وشخص آخر من ذوي السوابق القضائية، فضلا عن مشاركين اثنين من بينهما سيدة حامل ترتبط بعلاقة غير شرعية مع المشتبه فيه الأول.

وأضاف البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم ينشطون في سرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بشبكة الاتصالات بمجموعة من المناطق المدارية لجهة الدار البيضاء خاصة مدينة الرحمة، مستعملين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية سيارات للكراء.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إخضاع الأشخاص الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.