دونالد ترامب في حوار طريف : جينا عندكم على قبل البزنس ولينا حاضيين مع الدرية وماماها ﻿

- مستر ترامب مرحبا بيك فالصفحة الساخرة عندنا
ترامب: هاللو.
- مالك أمستر ترامب تتشوف فيا دوك الشوفات, أنا راه غير صحافي باغي ندردش معاك
ترامب: بنتي ليا تنتا واقيلا طامع تتزوج ليا بالدرية
- نعل الشيطان أمستر ترامب
ترامب:والله العظيم واماتسالني حلوف يلا بنتي مزوجة وعندها الدراري كاع
- أواه, مستر ترامب تيحلف بالله؟
ترامب:واراه هاد الشي اللي درتو ليا راه تيكفر, مشينا على قبل البزنس ولينا
حاضيين مع الدرية وماماها..
- ياك نتا كنتي تتعاير العرب.. اش جاك تا هبطتي عندهم
ترامب:460 مليار دولار راه تخليك تبدل الفم اسي الصحافي.. كاع ديك الهضرة ديال
الانتخابات تتمسحها ..
- هادي كاينة عندك أمستر ترامب
ترامب: ونزيدك, راه هاد الصفقة رجعت فيها فدقة وحدة كاع داكشي لخسرت منذ الحملة
الانتخابية.. ومع الفوائد..
كاينة, تهلا آسي ترامب..طلعتي نتا هو لمريكل كنا تنصحبوك غير بوهالي.
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