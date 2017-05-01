دونالد ترامب في حوار طريف : جينا عندكم على قبل البزنس ولينا حاضيين مع الدرية وماماها

- مستر ترامب مرحبا بيك فالصفحة الساخرة عندنا

ترامب: هاللو.

- مالك أمستر ترامب تتشوف فيا دوك الشوفات, أنا راه غير صحافي باغي ندردش معاك

ترامب: بنتي ليا تنتا واقيلا طامع تتزوج ليا بالدرية

- نعل الشيطان أمستر ترامب

ترامب:والله العظيم واماتسالني حلوف يلا بنتي مزوجة وعندها الدراري كاع

- أواه, مستر ترامب تيحلف بالله؟

ترامب:واراه هاد الشي اللي درتو ليا راه تيكفر, مشينا على قبل البزنس ولينا

حاضيين مع الدرية وماماها..

- ياك نتا كنتي تتعاير العرب.. اش جاك تا هبطتي عندهم

ترامب:460 مليار دولار راه تخليك تبدل الفم اسي الصحافي.. كاع ديك الهضرة ديال

الانتخابات تتمسحها ..

- هادي كاينة عندك أمستر ترامب

ترامب: ونزيدك, راه هاد الصفقة رجعت فيها فدقة وحدة كاع داكشي لخسرت منذ الحملة

الانتخابية.. ومع الفوائد..

كاينة, تهلا آسي ترامب..طلعتي نتا هو لمريكل كنا تنصحبوك غير بوهالي.