الزفزافي لايعجبه العجب ولا الصوم في رجب ﻿

الزفزافي عدو الحوار، لأنه ببساطة لا يحتاج إلى الحوار، بل إلى أجندات، بالتالي يكون في سعادة وراحة وهو يرشق المتحاورين بأقذع النعوت لأنهم حضاريون يفكرون بلغة الواقع، بينما هو يفكر كيف يرفع البارة

شوف تيفي

الزفزافي عدو الحوار، لأنه ببساطة لا يحتاج إلى الحوار، بل إلى أجندات، بالتالي يكون في سعادة وراحة وهو يرشق المتحاورين بأقذع النعوت لأنهم حضاريون يفكرون بلغة الواقع، بينما هو يفكر كيف يرفع البارة عاليا إلى أن تصل المطالب إلى السحب، وقد تتعداها إلى الفضاء الخارجي، ليعلن في الأخير عن مخططه الخطير المملى عليه من الخارج...

بالأمس جاء ممثلو المجتمع المدني الحسيمي إلى لقاء مع وفد هام من الوزراء، فنعتهم الزفزافي بالعصابة، وكال لكل واحد السب والشتم المجاني بلا حجج ولا أدلة مقنعة، وهو يرغي ويزبد في فيديو تعمد نشره، ليظهر مستواه الثقافي والفكري الذي نزل إلى مادون الحضيض... فأدب الحوار أصبح سبا وشتما لممثلي الدولة والمجتمع المدني، والمطالب الاجتماعية أصبحت ابتزازا واضحا، حينما أعلن قائلا «إذا زاد ثمن السردين عن 7 دراهم خلال شهر رمضان غادي نزلوا للمرسى». من الواضح أن الرجل به لوثة ما، وإلا من أين سيأتي فارق الزيادة في الثمن أذا ارتفع ثمن السردين عن 7 دراهم «علاش ماينوضش هو اللي يصيد السردين ويبيعو بـ 2 دراهم كاع».

هذا اسمه أيها الزفزافي لي ذراع إن لم يكن حمقا ظاهرا للعيان، لأن المغرب ليس هو سويسرا أو ألمانيا كما قلت في الفيديو، هذا بلد صاعد و«بحالك باغيين يهبطوه إلى الحضيض» بخلق الفتنة والتنازع ورفع سقف المطالب وتخوين ممثلي الدولة والغل والحقد الأعمى على مكونات البلاد ومقدراتها... ومن المثير للاشمئزاز والشفقة أن يجعل ريافة لحرار والوطنيين الأخيار على رأس حراكهم الاجتماعي شخصا حاقدا وغامضا مثل الزفزافي...

من العيب والعار أن يخرج الدكاترة والأساتذة وحاملو كتاب الله، والمناضلون البسطاء في مسيرة يملؤها الغلو في اللفظ والمعنى بقيادة أرعن لا يحكم فمه ولا يلجمه بلجام العقل والتقوى، أهذا ما تستحقون أيها المواطنون الحسيميون الأحرار؟!