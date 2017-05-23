مؤثر وبالصور...الأساتذة''المرسبون" يدخلون في إضراب عن الطعام بالرباط ﻿

دخل الفوج الأول من الأساتذة''المرسبون'' في إضراب إنذاري عن الطعام إنطلاقا من زوال اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

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دخل الفوج الأول من الأساتذة''المرسبون" في إضراب إنذاري عن الطعام إنطلاقا من زوال اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.



وكشف أحد الأساتذة المتدربين سابقا والراسبين حاليا بعد إمتحان التخرج، أنه دخل كمرحلة أولى رفقة عدد من زملائه من الضحايا، في إضراب عن الطعام بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان''بديور الجامع" في الرباط، في إنتظار إلتحاق جميع المرسبين في الساعات القليلة المقبلة.



وحسب ذات المصدر، فعدد الأساتذة المرسبين يبلغ حوالي 150 أستاذا، وهم المتبقون من مجموعة الأساتذة المتدربين الذين وعدت الحكومة في إتفاقات سابقة بتوظيفهم.



