عاجل وبالفيديو..إشعال النيران في يخت بمنطقة كالابونيطا بالحسيمة وها شنو وقع ﻿

تعرف منطقة كالابونيطا بمدينة الحسمية في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، استنفارا كبير لقوات الوقاية المدينة، التي تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في قارب سياحي وسط الساحة.

"شوف تيفي"

تعرف منطقة كالابونيطا بمدينة الحسمية في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، استنفارا كبير لقوات الوقاية المدينة، التي تعمل على إخماد النيران التي اندلعت في قارب سياحي وسط الساحة.

ويظهر مقطع فيديو مباشر، نشرته إحدى الصفحات الفايسبوكية الحسيمية، قبل قليل، قيام رجال الوقاية المدنية بمقاومة الحريق، حيث تم إخماد ألسنة النيران بصعوبة.

وحسب الفيديو المنشور فإن هذا الحريق الذي لم يتم بعد الكشف عن أسبابه، لم يخلف خسائر بشرية، لكنه خلف بالمقابل خسائر مادية جسيمية بالقارب الذي تفحم بشكل كامل تقريبا.