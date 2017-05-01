السيناريو الكامل لواقعة''ماعندي بو الوقت ﻿

تحول نقاش عابر بين الوزير عزيز أخنوش وحرفي متخصص في خياطة''شباك الصيد''، يوم أمس بميناء الحسيمة إلى نقاش كبير بفعل الجواب العفوي وغير المفهوم للحرفي على استفسار للمسؤول الحكومي عن قطاع الصيد البحري.



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تحول نقاش عابر بين الوزير عزيز أخنوش وحرفي متخصص في خياطة''شباك الصيد"، يوم أمس بميناء الحسيمة إلى نقاش كبير بفعل الجواب العفوي وغير المفهوم للحرفي على استفسار للمسؤول الحكومي عن قطاع الصيد البحري.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى عشية يوم أمس الإثنين، إذ حل وزير الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بميناء الحسيمة مباشرة بعد وصوله رفقة وفد يتشكل من سبعة وزراء في الحكومة بأوامر ملكية للوقوف على المشاكل التي يشكو منها العاملون في القطاع، حيث دخل أخنوش في حديث عفوي مع أحد المتخصصين في خياطة الشباك، حول معاناتهم مع أحد أنواع السمك المعروف بالمنطقة''بالنيكرو" أو''الدولفين الكبير" المتسبب في تقطيع شبابيك الصيد.



ورد''الحرفي" على سؤال أخنوش بأن الصيادين لايعانون فقط من''النيكرو" الذي يقوم بتقطيع شباك الصيد، ليكمل الوزير جولته قبل أن يفاجأ من جديد بالحرفي الذي لم يصدق أنه كان يتكلم مع الوزير أخنوش في المرة الأولى ليؤكد له بعد أن تأكد أنه يتحاور مع''أخنوش" بأنه فعلا يحتاج بعض الأشياء والخدمات، حيث إستفسر أخنوش الحرفي مجددا عن الذي ينقصه فأجاب بالحرف '' خاصنا''الكلاسيير glacière والباراسول"، ليعيد عزيز أخنوش طرح السؤال من جديد على الحرفي''وماذا ينقص أيضا" فرد عليه الحرفي'' ماعندي بول الوقت دابا" بمعنى أنه لايتذكر الأشياء الأخرى حاليا .



ومباشرة بعد إنهاء الحديث مع الحرفي، أكمل عزيز أخنوش جولته بالميناء في إطار الجولة التي يقوم بها سبعة وزراء بالحكومة إلى منطقة الحسيمة بأوامر ملكية.



