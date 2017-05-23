فضيحة من العيار الثقيل..أستاذة حصلوها كتمارس الجنس مع تلاميذها ورسلات ليهم صورها وهي عريانة+صور ﻿

أدانت محكمةٌ كندية، أخيرا، معلّمة تُدعى جاكلين مكلارين تبلغ من العمر 36 عاماً، بالسجن لمدة عامين، بعد اتهامها بالخيانة الزوجية مع 3 من تلاميذها، بالإضافة إلى قيامها بإرسال صورها وهي عارية لمجموعة

'شوف تيفي"

أدانت محكمةٌ كندية، أخيرا، معلّمة تُدعى جاكلين مكلارين تبلغ من العمر 36 عاماً، بالسجن لمدة عامين، بعد اتهامها بالخيانة الزوجية مع 3 من تلاميذها، بالإضافة إلى قيامها بإرسال صورها وهي عارية لمجموعة من المراهقين.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن مكلارين، اعترفت خلال التحقيق معها بالتورط في 7 علاقات جنسية، ما جعل المحكمة، تقضي بسجنها لمدة سنتين بالإضافة إلى منعها من التواصل مع عائلات تلاميذها بعد خروجها من السجن.

وأكدت ذات المصادر أن السلطات، منعت المعلمة من التواجد في أماكن عامة قريبة من الأطفال لمدة 10 سنوات بعد مغادرتها السجن، مشيرة إلى أنها تورطت كذلك قبل أربع سنوات بشرب الجعة مع اثنين من الأطفال، قبل أن تدخل معهما في علاقة جنسية كاملة.