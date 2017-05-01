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مثير وبالفيديو..فتاة منقبة دخلات طول وعرض في السعوديين بسبب ابنة ترامب

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 20:02 مثير وبالفيديو..فتاة منقبة دخلات طول وعرض في السعوديين بسبب ابنة ترامب | حوادث و حقوق
مثير وبالفيديو..فتاة منقبة دخلات طول وعرض في السعوديين بسبب ابنة ترامب
تداولت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فتاة سعودية، وهي تهاجم السعوديين الذين أطلقوا هاشتاج بنت_ترامب” على ''تويتر''.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات السعودية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر فتاة سعودية، وهي تهاجم السعوديين الذين أطلقوا هاشتاج بنت_ترامب” على "تويتر".

وأوضحت هذه الفتاة السعودية أن إطلاق هذا الهشتاغ، يعتبر جهلا وتخلفا من السعوديين، مؤكدة أن مثل هذا الفعل يدل على الجهل والتخلف الذي يعاني منه الشعب السعودي.

وقالت الفتاة في هذا الفيديو المثير” أن تصدر هاشتاج بنت ترامب للسعوديين، يدل على كمية الجهل والتخلف والمرض الفكري والإدراكي لهذا الشعب بكل صراحة".

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن الفتاة المنقبة، خرجت بكلام ناري، أكدت من خلاله ضعف المستوى التفكيري لبعض السعوديين، بينما وجه لها آخرون الانتقاد اللاذع، موضحين أن غيرة الفتاة السعودية من جمال "إيفانكا"، كانت سببا مباشرا في نشرها للفيديو.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفتاة السعودية الهشتاغ مواقع التواصل الاجتماعي الشعب السعودي التخلف

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