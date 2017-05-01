حصري.. بعد إنكارها.. هذه هي المعطيات الكاملة والمثيرة بخصوص محاولة شاعرة معروفة الانتحار بمدينة طنجة ﻿

في جديد واقعة محاولة الشاعرة ''وداد بنموسى'' الانتحار، أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن مصالح الدائرة الأمنية الخامسة، تدخلت زوال اليوم على مستوى شارع هارون الرشيد بعد توصلهم بمعلومات، حول وجود سيدة ''الشاعرة''

"شوف تيفي"

في جديد واقعة محاولة الشاعرة "وداد بنموسى" الانتحار، أكد مصدر "شوف تيفي" أن مصالح الدائرة الأمنية الخامسة، تدخلت زوال اليوم على مستوى شارع هارون الرشيد بعد توصلهم بمعلومات، حول وجود سيدة "الشاعرة" تحاول إضرام النار في جسدها بالقرب من إحدى العمارات.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن انتقال رئيس الدائرة الأمنية وعناصرها وأيضا رئيس المنطقة الأمنية لطنجة المدينة، وجدوا أن الأمر يتعلق بسيدة تصرخ ممسكة بيدها قارورة بنزين 5 ليتر قامت بسكبها على نفسها وعلى سيارتها وبيدها ولاعة تهدد بإحراق نفسها وهي تصرخ بشكل هيستيري .

وأضاف المصدر ذاته أن محاولات أثناء المعنية من طرف رئيس الدائرة الأمنية 5، كللت بالنجاح بعد تدخله المباشر وعمله على السيطرة على المعنية وحجز الولاعة والعمل على تهدئتها، حيث صرحت أنها في نزاع مع طليقها المحامي للذي يسكن بتلك العمارة والذي الحق بها أذي نفسي كبير وسبب لها مشاكل عديدة .

وأكذ ذات المصدر أن المعنية شخصية معروفة بطنجة وتشتغل رئيسة مركز بوكماخ الثقافي وقد تمت إحالتها على المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات بسبب الحالة الهيستيرية التي كانت عليها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية استمعت لاطراف النزاع والابحاث لازالت جارية في الموضوع باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

وكانت "الشاعرة" المذكورة، قد نفت بشكل مثير للجدل محاولتها الانتحار في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، إلا أن مصدر "شوف تيفي" أكد الواقعة وكشف المعطيات السابقة.