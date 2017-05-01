فيديو جد خطير..حضيو راسكم المغاربة: شوفو شنو لقاو فْـحلوة مادلين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يُظهر سيدة وهي تكشف عن عثورها على ''الصوفة'' داخل حلويات ''ماديلن''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يُظهر سيدة وهي تكشف عن عثورها على "الصوفة" داخل حلويات "ماديلن".

وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو، حيث أكد العديد منهم تناوله لهذا النوع من الحلويات بشكل مستمر، موضحين بأن ما تضمنه الفيديو أمر خطير جدا بالرغم من تصويره خارج أرض الوطن.

ومن جهة أخرى، طالب نشطاء آخرون جميع المغاربة بأخذ الحيطة والحذر خلال تناول مثل هذه الحلويات، داعين في الوقت نفسه المسؤولين إلى فرض مراقبة على الحلويات المستوردة من خارج أرض الوطن، وأيضا تلك التي تصل للمستهلك عن طريق التهريب من مدن الشمال.