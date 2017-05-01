من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان رد محمود عباس ﻿

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب يومه الثلاثاء في القدس الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني إلى تقديم تنازلات من أجل السلام واتخاذ ''القرارات الصعبة'' التي يترتب عليها الأمر.

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دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب يومه الثلاثاء في القدس الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني إلى تقديم تنازلات من أجل السلام واتخاذ "القرارات الصعبة" التي يترتب عليها الأمر.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أن "الجانبين سيواجهان قرارات صعبة ولكن مع التصميم والتنازلات والاعتقاد بأن السلام ممكن، يستطيع الاسرائيليون والفلسطينيون التوصل الى اتفاق".

وتعهد ترامب مرة أخرى بأنه "ملتزم شخصيا" بمساعدة الجانبين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المستمر منذ قرابة 70 عاما.

ولكنه لم يقدم أي تفاصيل حول خططه لتقديم محادثات السلام، أو كيف سينجح حيث فشل الرؤساء الأميركيون الذين سبقوه.

وجاء خطاب ترامب بعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح الثلاثاء في مدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وحول هذا، قال ترامب "اجتمعت هذا الصباح مع الرئيس عباس وبامكاني أن اقول لكم أن الفلسطينيين مستعدون للوصول إلى السلام".

وتعهد ترامب أيضا بأن إدارته ستقف دائما بجانب اسرائيل، ما دفع بنتانياهو الى الوقوف ليصفق له.



