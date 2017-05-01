المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات ﻿

أدانت المملكة المغربية، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع، أمس الاثنين، بقاعة ''أرينا'' للحفلات بمانشستر، مخلفا العديد من الضحايا، ومنهم 22 قتيلا وعشرات الجرحى.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أدانت المملكة المغربية، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع، أمس الاثنين، بقاعة "أرينا" للحفلات بمانشستر، مخلفا العديد من الضحايا، ومنهم 22 قتيلا وعشرات الجرحى.

وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه "إزاء هذه الجريمة البشعة، التي تتعارض مع كل القيم الأخلاقية والكونية، تعبر المملكة المغربية عن تضامنها الكامل مع حكومة المملكة المتحدة".

وأضاف البلاغ أن المملكة تقدم أصدق تعازيها وعميق مواساتها لعائلات الضحايا وللشعب البريطاني.



