 قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان رد محمود عباس | دولي

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات | دولي

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف | مجتمع

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف

عاجل وبالفيديو والصور ..هذا هو منفذ الهجوم الدموي بمانشستر.. وهذه هي جنسيته | دولي

عاجل وبالفيديو والصور ..هذا هو منفذ الهجوم الدموي بمانشستر.. وهذه هي جنسيته

مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

آخر تهديدات الزفزافي..يا تبيعونا الحوت بسبعة دراهم أو المسيرة | كاريكاتير شوف تيفي

آخر تهديدات الزفزافي..يا تبيعونا الحوت بسبعة دراهم أو المسيرة

عاجل و بالفيديو..حريق خطير يلتهم منزلا بدرب ميلة بالبيضاء..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..حريق خطير يلتهم منزلا بدرب ميلة بالبيضاء..شوفو أشنو وقع

حصري وبالصورة..تخريب نافورة داخل مسجد الأميرة للا سلمى بفاس بعد أيام من تدشينه من طرف الملك محمد السادس | مجتمع

حصري وبالصورة..تخريب نافورة داخل مسجد الأميرة للا سلمى بفاس بعد أيام من تدشينه من طرف الملك محمد

عاجل..شاعرة مغربية معروفة حاولت الانتحار وإضرام النار في جسدها بمدينة طنجة..وهذ هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل..شاعرة مغربية معروفة حاولت الانتحار وإضرام النار في جسدها بمدينة طنجة..وهذ هي التفاصيل

وحدة الوطن خط أحمر

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 18:39 قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف | مجتمع
قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف
صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من داخل البرلمان قبل قليل، أن الجماعات المترابية والمجالس المنتخبة بالريف عامة وبمدينة الحسيمة خاصة، يتحملون جزء من المسؤولية حول الإحتجاجات الأخيرة لساكنة


بوليتيك
شوف تيفي

صرح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من داخل البرلمان قبل قليل، أن الجماعات المترابية والمجالس المنتخبة بالريف عامة وبمدينة الحسيمة خاصة، يتحملون جزء من المسؤولية حول الإحتجاجات الأخيرة لساكنة المنطقة.

وأضاف العثماني أن الحكومة ستعمل أقصى جهودها للرفع من وثيرة التنمية، عبر تنزيل الخطط القريبة والمتوسطة في إطار إستراتيجية طويلة المدى للنهوظ بإقليم الحسيمة، حيث جاء تدخل العثماني خلال كلمته في الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشهرية من داخل البرلمان.

ومباشرة بعد كلمة العثماني، تحولت القاعة المحتضنة للجلسة العمومية، إلى تراشق بين برلمانيين موالين لحزب الأصالة والمعاصرة، مع البرلمانية بحزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين قبل تدخل عبد الله بوانو في إطار نقطة نظام، وكذا رئيس مجلس النواب لإحتواء الوضع.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة العثماني مجلس النواب ماء العينين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري وبالصورة..تخريب نافورة داخل مسجد الأميرة للا سلمى بفاس بعد أيام من تدشينه من طرف الملك محمد السادس | مجتمع

حصري وبالصورة..تخريب نافورة داخل مسجد الأميرة للا سلمى بفاس بعد أيام من تدشينه من طرف الملك محمد السادس

هام للمغاربة..مواقيت جديدة للقطارات خلال شهر رمضان | مجتمع

هام للمغاربة..مواقيت جديدة للقطارات خلال شهر رمضان

حصري ..كاميرات للمراقبة داخل أقسام امتحانات الباكالوريا | مجتمع

حصري ..كاميرات للمراقبة داخل أقسام امتحانات الباكالوريا

صدق أو لا تصدق: مغربية عمرها 87 سنة قفزت بالمظلة رفقة حفيدها من ارتفاع شاهق +صورة | مجتمع

صدق أو لا تصدق: مغربية عمرها 87 سنة قفزت بالمظلة رفقة حفيدها من ارتفاع شاهق +صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أقوى تصريح من الحسيمة على لسان رئيس جمعية للقرآن..خاصنا نخدمو البلاد و نكونو تحت طاعة الملك محمد السادس حيث عندنا الثقة فيه | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

أقوى تصريح من الحسيمة على لسان رئيس جمعية للقرآن..خاصنا نخدمو البلاد و نكونو تحت طاعة الملك محمد السادس حيث عندنا الثقة فيه

من الحسيمة أخنوش يعد الساكنة باستثمارات مهمة في القطاع الفلاحي و البحري | خارج البلاطو

من الحسيمة أخنوش يعد الساكنة باستثمارات مهمة في القطاع الفلاحي و البحري

دموع سيدة محكورة: ساكنة فدار الورثة غير فبيت وولدهم بغا يخرجني للزنقة..عاونوني | حالة خاصة

دموع سيدة محكورة: ساكنة فدار الورثة غير فبيت وولدهم بغا يخرجني للزنقة..عاونوني

بالفيديو.. فتاة تحكي قصة التحرش بها وسط سيارة | قنوات أخرى

بالفيديو.. فتاة تحكي قصة التحرش بها وسط سيارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان رد محمود عباس | دولي
منذ 8 دقائق

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات | دولي

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف | مجتمع

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف

عاجل وبالفيديو والصور ..هذا هو منفذ الهجوم الدموي بمانشستر.. وهذه هي جنسيته | دولي

عاجل وبالفيديو والصور ..هذا هو منفذ الهجوم الدموي بمانشستر.. وهذه هي جنسيته

﻿ ﻿
اليوم 10:15 GMT

عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.