عاجل وبالفيديو والصور ..هذا هو منفذ الهجوم الدموي بمانشستر.. وهذه هي جنسيته ﻿

نشر موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو، تظهر لحظة قيام الشرطة البريطانية بإيقاف شاب يشتبه في أنه المنفذ الرئيسي للهجوم الدموي داخل حفل موسيقي

"شوف تيفي"

نشر موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، قبل قليل من يومه الثلاثاء، صورا ومقاطع فيديو، تظهر لحظة قيام الشرطة البريطانية بإيقاف شاب يشتبه في أنه المنفذ الرئيسي للهجوم الدموي داخل حفل موسيقي بمانشستر ليلة أمس الاثنين.

وأوضحت وسائل إعلام عالمية أن الأمر يتعلق بسلمان العبيدي، من أصل ليبي، ويبلغ من العمر 22 عاما، وهو من سكان لندن وسافر من العاصمة البريطانية إلى مانشستر بالقطار لتنفيذ هجومه الانتحاري.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أكدت صباح الثلاثاء، تعرف الشرطة البريطانية على هوية منفذ هجوم مانشستر الذي أوقع 22 قتيلاً و50 جريحاً.