مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته ﻿

نفت الشاعرة وداد بنموسى على حسابها بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الثلاثاء، محاولتها الانتحار، موضحة أنه تم اختراق حسابها، وأن ما يروج بالصحافة لا أساس له من الصحة.

"شوف تيفي"

نفت الشاعرة وداد بنموسى على حسابها بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الثلاثاء، محاولتها الانتحار، موضحة أنه تم اختراق حسابها، وأن ما يروج بالصحافة لا أساس له من الصحة.

وكتبت بنموسى في هذه التدوينة " أخبر كافة أحبتي أنه تم اختراق حسابي على صفحة الفايسبوك وأن ما يتم ترويجه عني في الصحافة وبعض المواقع لا أساس له من الصحة..وأنني بألف خير...شكرا لمحبتكم".

ورغم تأكيدها اختراق حسابها الفايسبوكي فإن الأمر الغريب هو إبقاء الشاعرة على تدوينتها الأولى لعدة دقائق بعد نفيها، قبل أن تقوم بحذفها بعد ذلك.

ورغم نفي الشاعرة وحذفها لتدوينتها التي تشير إلى قيامها بالانتحار، فإن مصدر "شوف تيفي" أكد أنها حاولت الانتحار أمام منزل طليقها بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، بسبب مشاكل أسرية تتعلق بالنفقة.



