 مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير..حضيو راسكم المغاربة: شوفو شنو لقاو فْـحلوة مادلين | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..حضيو راسكم المغاربة: شوفو شنو لقاو فْـحلوة مادلين

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان رد محمود عباس | دولي

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات | دولي

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف | مجتمع

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف

عاجل وبالفيديو والصور ..هذا هو منفذ الهجوم الدموي بمانشستر.. وهذه هي جنسيته | دولي

عاجل وبالفيديو والصور ..هذا هو منفذ الهجوم الدموي بمانشستر.. وهذه هي جنسيته

مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

آخر تهديدات الزفزافي..يا تبيعونا الحوت بسبعة دراهم أو المسيرة | كاريكاتير شوف تيفي

آخر تهديدات الزفزافي..يا تبيعونا الحوت بسبعة دراهم أو المسيرة

عاجل و بالفيديو..حريق خطير يلتهم منزلا بدرب ميلة بالبيضاء..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو..حريق خطير يلتهم منزلا بدرب ميلة بالبيضاء..شوفو أشنو وقع

حصري وبالصورة..تخريب نافورة داخل مسجد الأميرة للا سلمى بفاس بعد أيام من تدشينه من طرف الملك محمد السادس | مجتمع

حصري وبالصورة..تخريب نافورة داخل مسجد الأميرة للا سلمى بفاس بعد أيام من تدشينه من طرف الملك محمد

وحدة الوطن خط أحمر

مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 18:18 مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. الشاعرة التي حاولت الانتحار في طنجة تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
نفت الشاعرة وداد بنموسى على حسابها بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الثلاثاء، محاولتها الانتحار، موضحة أنه تم اختراق حسابها، وأن ما يروج بالصحافة لا أساس له من الصحة.

"شوف تيفي"

نفت الشاعرة وداد بنموسى على حسابها بالفايسبوك، قبل قليل من يومه الثلاثاء، محاولتها الانتحار، موضحة أنه تم اختراق حسابها، وأن ما يروج بالصحافة لا أساس له من الصحة.

وكتبت بنموسى في هذه التدوينة " أخبر كافة أحبتي أنه تم اختراق حسابي على صفحة الفايسبوك وأن ما يتم ترويجه عني في الصحافة وبعض المواقع لا أساس له من الصحة..وأنني بألف خير...شكرا لمحبتكم".

ورغم تأكيدها اختراق حسابها الفايسبوكي فإن الأمر الغريب هو إبقاء الشاعرة على تدوينتها الأولى لعدة دقائق بعد نفيها، قبل أن تقوم بحذفها بعد ذلك.
ورغم نفي الشاعرة وحذفها لتدوينتها التي تشير إلى قيامها بالانتحار، فإن مصدر "شوف تيفي" أكد أنها حاولت الانتحار أمام منزل طليقها بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، بسبب مشاكل أسرية تتعلق بالنفقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وداد بنموسى الفايسبوك الصحافة المواقع الانتحار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..شاعرة مغربية معروفة حاولت الانتحار وإضرام النار في جسدها بمدينة طنجة..وهذ هي التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل..شاعرة مغربية معروفة حاولت الانتحار وإضرام النار في جسدها بمدينة طنجة..وهذ هي التفاصيل

عاجل وحصري..تطور جديد وسار في قضية سعد المجرد والفتاة اللي كتاهمو مشات فيها .. والقضية فيها شبكة ديال المخدرات | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..تطور جديد وسار في قضية سعد المجرد والفتاة اللي كتاهمو مشات فيها .. والقضية فيها شبكة ديال المخدرات

بالفيديو..فنانة مغربية تعيد لبشرتها النضارة من خلال عملية تجميل‎ | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنانة مغربية تعيد لبشرتها النضارة من خلال عملية تجميل‎

انفراد.. أول جلسات محاكمة لمجرد بعد إطلاق سراحه تنطلق في رمضان و هذا جديد القضية | ثقافة و فنون

انفراد.. أول جلسات محاكمة لمجرد بعد إطلاق سراحه تنطلق في رمضان و هذا جديد القضية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أقوى تصريح من الحسيمة على لسان رئيس جمعية للقرآن..خاصنا نخدمو البلاد و نكونو تحت طاعة الملك محمد السادس حيث عندنا الثقة فيه | خارج البلاطو
منذ 30 دقيقة

أقوى تصريح من الحسيمة على لسان رئيس جمعية للقرآن..خاصنا نخدمو البلاد و نكونو تحت طاعة الملك محمد السادس حيث عندنا الثقة فيه

من الحسيمة أخنوش يعد الساكنة باستثمارات مهمة في القطاع الفلاحي و البحري | خارج البلاطو

من الحسيمة أخنوش يعد الساكنة باستثمارات مهمة في القطاع الفلاحي و البحري

دموع سيدة محكورة: ساكنة فدار الورثة غير فبيت وولدهم بغا يخرجني للزنقة..عاونوني | حالة خاصة

دموع سيدة محكورة: ساكنة فدار الورثة غير فبيت وولدهم بغا يخرجني للزنقة..عاونوني

بالفيديو.. فتاة تحكي قصة التحرش بها وسط سيارة | قنوات أخرى

بالفيديو.. فتاة تحكي قصة التحرش بها وسط سيارة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير..حضيو راسكم المغاربة: شوفو شنو لقاو فْـحلوة مادلين | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

فيديو جد خطير..حضيو راسكم المغاربة: شوفو شنو لقاو فْـحلوة مادلين

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان رد محمود عباس | دولي

من القدس المحتلة..ترامب يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تقديم تنازلات من أجل السلام وهكذا كان

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات | دولي

المغرب يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة مانشستر للحفلات

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف | مجتمع

قربالة في البرلمان بسبب الأوراش التنموية بمنطقة الريف

﻿ ﻿
اليوم 10:15 GMT

عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.