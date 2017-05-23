حصري وبالصورة..تخريب نافورة داخل مسجد الأميرة للا سلمى بفاس بعد أيام من تدشينه من طرف الملك محمد السادس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من المصلين، قاموا بتخريب ''نافورة'' مسجد الأميرة للا سلمى بفاس، خلال تسابقهم من أجل الحصول على ''الماء'' الصادر من هذه النافورة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من المصلين، قاموا بتخريب "نافورة" مسجد الأميرة للا سلمى بفاس، خلال تسابقهم من أجل الحصول على "الماء" الصادر من هذه النافورة.

وكان الملك محمد السادس، قد أشرف، الجمعة الماضي، على تدشين مسجد أطلق عليه اسم "مسجد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى"، وأدى به صلاة الجمعة. وقد شيد المسجد الجديد الذي يتسع لأزيد من 3000 مصل ومصلية، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بغلاف مالي تناهز قيمته 25 مليون درهم.

ويشتمل "مسجد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى"، المنجز وفقا للنمط المعماري المغربي الأصيل، على جميع المرافق الضرورية للمصلين والقيمين على أداء الشعائر الدينية، حيث يحتوي على قاعتين للصلاة، ومدرسة قرآنية، وقاعات للأنشطة النسوية، وسكنين للإمام والمؤذن، ومحلات تجارية وفضاءات خضراء.