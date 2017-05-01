عاجل..شاعرة مغربية معروفة حاولت الانتحار وإضرام النار في جسدها بمدينة طنجة..وهذ هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشاعرة وداد بنموسى، حاولت عشية يومه الثلاثاء، الانتحار بإضرام النار في جسدها بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وبالتحديد أمام منزل طليقها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن الشاعرة وداد بنموسى، حاولت عشية يومه الثلاثاء، الانتحار بإضرام النار في جسدها بشارع مولاي عبد العزيز بمدينة طنجة، وبالتحديد أمام منزل طليقها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن رئيسة مركز بوكماخ الثقافي سابقا، هددت بالانتحار، بإضرام النار في جسدها، حيث كانت تحمل بين يديها كمية مهمة من البنزين وولاعة وهي في حالة هستيرية، إلا أن متواجدين بعين المكان، تمكنوا من منعها، قبل أن يتم الاتصال بالمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في النازلة، بعد أن تم نقل الشاعرة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأكد المصدر ذاته أن الشاعرة المذكورة، قامت بمحاولة الانتحار بسبب مشاكل أسرية، ويتعلق الأمر بنزاع بينها وبين طليقها بخصوص النفقة.



