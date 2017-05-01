عاجل وجد خطير..ارتفاع عدد قتلى فاجعة " الدوليو" بالحاجب إلى 10 وسقوط ضحايا آخرين تم نقلهم في هذه اللحظات إلى المستشفى ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد ضحايا فاجعة الحاجب، ارتفع قبل قليل من يومه الثلاثاء إلى 10 أشخاص، لفظوا أنفاسهم الأخيرة بسبب تعرضهم للتسمم نتيجة تناولهم مشروب الكحول القابلة للاشتعال ''الدوليو''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عدد ضحايا فاجعة الحاجب، ارتفع قبل قليل من يومه الثلاثاء إلى 10 أشخاص، لفظوا أنفاسهم الأخيرة بسبب تعرضهم للتسمم نتيجة تناولهم مشروب الكحول القابلة للاشتعال "الدوليو".

وأكد المصدر ذاته أن المستشفى الإقليمي للحاجب، استقبل في هذه اللحظات تسعة أشخاص من بينهم متشردون، أصيبوا بتسمم نتيجة تناولهم نفس "الدوليو"، موضحا بأن حالة البعض منهم جد خطيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات، عبرت عن تخوفها الشديد من سقوط ضحايا آخرين بسبب انتشار "الدوليو المسموم"، في القرى والبوادي المتواجدة بإقليم الحاجب.