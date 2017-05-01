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عاجل:الملك محمد السادس يعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في مانشستر

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 16:57 عاجل:الملك محمد السادس يعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في مانشستر | بوليتيك
عاجل:الملك محمد السادس يعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في مانشستر
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة تيريزا ماي، الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة، إثر ا لاعتداء الإرهابي المقيت الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في مدينة مانشستر، أعرب فيها جلالته عن

شوف تيفي:و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السيدة تيريزا ماي، الوزيرة الأولى للمملكة المتحدة، إثر ا لاعتداء الإرهابي المقيت الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في مدينة مانشستر، أعرب فيها جلالته عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الدنيء.

وقال الملك، في هذه البرقية، "لقد علمت ببالغ الحزن وشديد الاستنكار بنبأ ا لاعتداء الإرهابي المقيت، الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في مدينة مانشستر، مخلفا عددا من الضحايا".

وأعرب الملك، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، للسيدة تيريزا ماي عن إدانة جلالته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الدنيء، وتضامنه القوي مع الشعب البريطاني أمام هذه الأعمال الوحشية، التي تنبذها كل الشعائر الدينية والقيم الإنسانية.

وأكد الملك، بهذه المناسبة الأليمة، الانخراط التام للمملكة المغربية في جهود المجتمع الدولي للتصدي لآفة الإرهاب وتجفيف منابعه.

كما أعرب الملك للسيدة تيريزا ماي، ومن خلالها للأسر المكلومة وللشعب البريطاني الصديق، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى ويعجل بشفاء المصابين.

‫شوف تيفي

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