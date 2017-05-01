أيام قبل رمضان: شخص يفارق الحياة وهو يصلي داخل مسجد بتاوريرت.. وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
لفظ شخص في عقده السادس أنفاسه الأخيرة، يومه لثلاثاء داخل مسجد عبد الله بن عباس بتاوريرت، خلال أدائه صلاة الظهر.
وحسب مصادر محلية فإن عددا من المصلين، تفاجؤوا خلال صلاة الظهر، بالشخص وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الجثة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الوفاة التي تؤكد المعطيات أنها "طبيعية"، بينما تم نقل جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات.
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