خطير.. تعقيم ذبابة تستعمل في الإنتاج الفلاحي بالأشعة النووية بأكادير ﻿

وضع عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، ''الحسين حريش'' سؤالا كتابيا، موجها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول عزم الوزارة إنشاء مركز لإنتاج الذكور العقيمة

شوف تيفي



وضع عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، "الحسين حريش" سؤالا كتابيا، موجها لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول عزم الوزارة إنشاء مركز لإنتاج الذكور العقيمة للذباب نواحي مدينة أكادير.



وحسب منطوق السؤال الكتابي الذي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه، فقد صرح المدير الجهوي للفلاحة بجهة سوس ماسة، أن الوزارة تعتزم إنشاء مركز لإنتاج الذكور العقيمة لذبابة "سيراتيت" من خلال التعقيم بالأشعة النووية بمنطقة تابعة إداريا لتراب جماعة أكادير وعلى بعد أمتار قليلة من أحياء سكنية بجماعة أيت ملول.



وتسائل البرلماني عن منطقة أيت ملول بضواحي مدينة أكادير، من خلال منطوق السؤال، عن طبيعة المشروع، وأثاره المفارضة على البيئة وصحة المواطنين بالمنطقة؟ مطالبا بالكشف عن أسباب توطينه بمنطقة سكنية بدل المناطق المعنية بإنتاج هذه الذكور مباشرة.