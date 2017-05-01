السيبة.. عصابة متخصصة في سرقة المواشي تسطو على بعض الأبقار بإقليم سيدي قاسم‎ ﻿

علمت شوف تيفي أن صاحب منزل متواجد بدوار أبريدجات دار الكداري إقليم سيدي قاسم، تعرض ليلة الأحد-الاثنين لسرقة أبقاره من طرف عصابة متخصصة في سرقة المواشي بالمغرب.

شوف تيفي :

علمت شوف تيفي أن صاحب منزل متواجد بدوار أبريدجات دار الكداري إقليم سيدي قاسم، تعرض ليلة الأحد-الاثنين لسرقة أبقاره من طرف عصابة متخصصة في سرقة المواشي بالمغرب.

وحسب شهود عيان، فإن المتهمين وبعد قيامهم بالسرقة، قاموا بتحميل المواشي على متن شاحنتهم التي كانت مركونة بالقرب من الضيعة المذكورة، كما لمح بعض التجار الذين كانوا في تلك الأثناء بعين المكان، متوجهين إلى أحد الأسواق وهم على متن سياراتهم الخاصة هروب أحد العجول بعدما أطلق اللصوص سراحه بالقرب من تلك الضيعة الفلاحية.

وأفاد مصدرنا أن الحراس، اللذين كانوا متواجدين بعين المكان أثناء حدوث الواقعة أنكروا أمام رجال الدرك الملكي أنهم على علم بالسرقة.

هذا وقد تم فتح تحقيق في النازلة من طرف رجال الدرك الملكي حيث يجري البحث على أفراد العصابة المنحذرين من جماعة القصيبية بإقليم سيدي سليمان.