 صادم..طالبات بالحي الجامعي بمراكش يمارسن الدعارة لاستكمال الدراسة و الاندماج في سوق الشغل ﻿
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صادم..طالبات بالحي الجامعي بمراكش يمارسن الدعارة لاستكمال الدراسة و الاندماج في سوق الشغل | حوادث و حقوق

صادم..طالبات بالحي الجامعي بمراكش يمارسن الدعارة لاستكمال الدراسة و الاندماج في سوق الشغل

وحدة الوطن خط أحمر

صادم..طالبات بالحي الجامعي بمراكش يمارسن الدعارة لاستكمال الدراسة و الاندماج في سوق الشغل

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 16:04 صادم..طالبات بالحي الجامعي بمراكش يمارسن الدعارة لاستكمال الدراسة و الاندماج في سوق الشغل | حوادث و حقوق
صادم..طالبات بالحي الجامعي بمراكش يمارسن الدعارة لاستكمال الدراسة و الاندماج في سوق الشغل
شكلت داخليات بعض المؤسسات التعليمية بمراكش، مرتعا خصبا لشبكات الدعارة، إذ وجدت تلميذات يتحدرن من الجماعات القروية المحيطة بالنخيل أنفسهن في أحضان الفساد، بعد أن فقدن عذريتهن، أغلبهن انقطع عن

"شوف تيفي":

شكلت داخليات بعض المؤسسات التعليمية بمراكش، مرتعا خصبا لشبكات الدعارة، إذ وجدت تلميذات يتحدرن من الجماعات القروية المحيطة بالنخيل أنفسهن في أحضان الفساد، بعد أن فقدن عذريتهن، أغلبهن انقطع عن الدراسة وغادر الداخلية للاستقرار مع فتيات الليل.

وتحول ملحق الحي الجامعي بشارع عبد الكريم الخطابي إلى قبلة للباحثين عن الهوى والمجون باستدراج طالبات حللن بالمدينة لمتابعة دراستهن الجامعية، قبل أن يتحولن إلى بائعات الجسد، يقصدن العلب والملاهي الليلية بحثا عن زبون عابر، في الوقت الذي تنتظر الأسر استكمالهن للدراسة والاندماج في عالم الشغل، الذي يتحول مع مرور الوقت إلى امتهان للدعارة، غالبا ما تنتهي بهن في غياهب السجون.

وظلت داخلية ثانوية بمقاطعة مراكش المدينة، ملاذا لسائقي سيارات مختلفة الأحجام والأشكال ل "اصطياد" فتيات قرويات، همهن التوفر على ملابس وإكسسوارات بنات المدينة.

وقرب ملحق الجي الجامعي على مرمى حجر من حي كيليز، حيث المواخير الليلية، تتردد العديد من السيارات، لاقتناص طالبات يعرضن أجسادهن مقابل مبلغ مالي لتغطية مصاريف الحياة اليومية، منها صالون الحلاقة، اقتناء هواتف ذكية، فضلا عن الألبسة المناسبة والماكياج اللائق، في الوقت الذي يضطر البعض منهن إلى مساعدة الأسر التواقة إلى حصول فلذة كبدها على عمل قار يأتي بعد الزواج، وهي أحلام تتكسر على طاولات الملاهي الليلية حيث الخمور والسجائر بدلا من الكتب والدروس ،حسب ما كشفت عنه يومية الصباح في ملف خاص.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

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