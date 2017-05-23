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عاجل و بالصورة: إدخال فنان مغربي شاب إلى غرفة العمليات وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 15:53 عاجل و بالصورة: إدخال فنان مغربي شاب إلى غرفة العمليات وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
عاجل و بالصورة: إدخال فنان مغربي شاب إلى غرفة العمليات وها شنو وقع ليه
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن الفنان المغربي الشاب عماد الدراج، أجرى يومه الثلاثاء، عملية جراحية مستعجلة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن الفنان المغربي الشاب عماد الدراج، أجرى يومه الثلاثاء، عملية جراحية مستعجلة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة.

وحسب المصدر ذاته فإن خريج برنامج "استوديو دوزيم"، أجرى عملية جراحية، بسبب معاناته مع مرض "الفدق"، مشيرا إلى أن حالته الصحية استقرت بعد نجاح العملية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فنان مغربي عملية جراحية العملية مدينة طنجة

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