عاجل و بالصورة: إدخال فنان مغربي شاب إلى غرفة العمليات وها شنو وقع ليه ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن الفنان المغربي الشاب عماد الدراج، أجرى يومه الثلاثاء، عملية جراحية مستعجلة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة.
وحسب المصدر ذاته فإن خريج برنامج "استوديو دوزيم"، أجرى عملية جراحية، بسبب معاناته مع مرض "الفدق"، مشيرا إلى أن حالته الصحية استقرت بعد نجاح العملية.
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