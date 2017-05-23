عاجل: بسبب السرطان وفاة أشهر فنان عالمي ﻿

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن وفاة الممثل البريطانى روجر مور البطل السابق لأفلام جيمس بوند يومه الثلاثاء، عن سن يناهز 89 عاما.

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كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن وفاة الممثل البريطانى روجر مور البطل السابق لأفلام جيمس بوند يومه الثلاثاء، عن سن يناهز 89 عاما.

وأضافت أن مور، الذى نال شهرة عالمية لأدائه دور العميل السرى جيمس بوند، توفى فى سويسرا متأثرا بالسرطان حسب عائلته.