عاجل.مرة أخرى: حريق مهول داخل منزل بحي شعبي بالبيضاء والسبب ''شارجور الشينوا'' ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء، حريق مهول، داخل منزل بدرب ميلة الشعبي بالبيضاء، بعد انفجار شاحن هاتف نقال ''شارجور الشينوا''.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الثلاثاء، حريق مهول، داخل منزل بدرب ميلة الشعبي بالبيضاء، بعد انفجار شاحن هاتف نقال "شارجور الشينوا".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن مصالح الوقاية المدنية، وفور اندلاع النيران داخل المنزل، حلت بعين المكان، وتمكنت من إخماد الحريق بصعوبة.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الحريق وبالرغم من خطورته، فإنه لم يخلف خسائر بشرية، إلا أنه أسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة.