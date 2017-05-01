عاجل وحصري..تطور جديد وسار في قضية سعد المجرد والفتاة اللي كتاهمو مشات فيها .. والقضية فيها شبكة ديال المخدرات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة نيس بفرنسا، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، إعادة ملف القضية للتحقيق بخصوص العثور على كمية من الحشيش في سيارة الفرنسية ''لورا بريول''

"شوف تيفي": إسماعيل.طيون

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بمحكمة نيس بفرنسا، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، إعادة ملف القضية للتحقيق بخصوص العثور على كمية من الحشيش في سيارة الفرنسية "لورا بريول" إلى الشرطة، بعد عدم اقتناعه بتصريحات الشاب التونسي الذي تم إيقافه، أخيرا وهو يقود سيارة الفتاة المذكورة وبداخلها كمية كبيرة من الحشيش معدة للترويج.

وأوضح المصدر ذاته أن "لورا بريول" التي تتهم الفنان المغربي سعد المجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، من المحتمل أن تكون متورطة في هذه القضية، رغم دفاع صديقها الشاب التونسي عليها، حيث أكد هذا الأخير خلال مثوله اليوم أمام قاضي التحقيق أن لا علاقة لها بالمخدرات، إلا أنه وخلال محاصرته ببعض الأسئلة، أقر بأنها منحته سيارتها في العديد من المرات، ما دفع بالقاضي إلى إعادة الملف للشرطة للتحقيق مع لورا بريول والتونسي الذي أعيد إلى سجن فلوري.

وأكد ذات المصدر أن قاضي التحقيق أعاد ملف التحقيق إلى الشرطة الفرنسية من أجل التعرف على المزود الرئيسي للشاب التونسي بالحشيش الذي كان سينقله من نيس إلى باريس، وأيضا للكشف على معطيات جديدة بخصوص تورط بريول وصديقها مع شبكة متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وأوضح ذات المصدر أن هناك احتمالا كبيرا إلى أن المحامي الفرنسي الوحش "موريتي"، سيستغل هذه المعطيات الجديدة لصالح موكله سعد المجرد خلال الجلسة التي ستنعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا في الوقت ذاته أن تورط "بريول" في قضية الحشيش، سيمكن المجرد من الحصول على البراءة وبالتالي العودة إلى وطنه المغرب، قائلا "الفرصة الآن بين يد المحامي مويتي اللي خاصو يستغل هاذ الفرصة ويأكد بأن بريول عندها علاقة مع شبكة ديال المخدرات طيحات المجرد في الفخ ".