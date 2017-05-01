حصري ..كاميرات للمراقبة داخل أقسام امتحانات الباكالوريا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' من مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية ،قررت تجهيز جميع أقسام امتحانات الباكالوريا بكاميرات للمراقبة ،في إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء

شوف تيفي:م غ

علمت" شوف تيفي" من مصادر خاصة، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التربية الوطنية ،قررت تجهيز جميع أقسام امتحانات الباكالوريا بكاميرات للمراقبة ،في إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحان الجهوي والوطني الموحد للباكالوريا.



هذه الإجراءات الجديدة همت إطلاق حملة تحسيسية لتوعية التلميذات والتلاميذ وآبائهم بمخاطر الغش في الامتحان، وتزويد المراقبين والمشرفين على إجراء الاختبارات بأجهزة الكشف عن الهواتف النقالة والوسائط الإلكترونية الأخرى المحظور حيازتها داخل الفضاءات المخصصة للامتحان خلال اجتياز الاختبارات.



و بهذه الإجراءات سيكون التلاميذ مجبرين على احترام و تطبيق ما ينص عليه القانون الخاص بامتحانات الباكالوريا.