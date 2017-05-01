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عاجل..القرطاس في سلا خلال مواجهة رجال الحموشي لشخص غتاصب فتاة واستخدم كلاب البيتبول في مواجهة الشرطة+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق

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عاجل..القرطاس في سلا خلال مواجهة رجال الحموشي لشخص غتاصب فتاة واستخدم كلاب ''البيتبول'' في مواجهة الشرطة+تفاصيل جد خطيرة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 14:57 عاجل..القرطاس في سلا خلال مواجهة رجال الحموشي لشخص غتاصب فتاة واستخدم كلاب البيتبول في مواجهة الشرطة+تفاصيل جد خطيرة | حوادث و حقوق
عاجل..القرطاس في سلا خلال مواجهة رجال الحموشي لشخص غتاصب فتاة واستخدم كلاب ''البيتبول'' في مواجهة الشرطة+تفاصيل جد خطيرة
تمكنت مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة الاختطاف والاغتصاب،

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة الاختطاف والاغتصاب، التي استهدفت سيدة تحت التهديد باستخدام كلاب من صنف خطير.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه خلال هذا التدخل الأمني، أبدى المشتبه فيه مقاومة عنيفة بعدما حرض كلبين من صنف خطير على مواجهة عناصر الشرطة، مما اضطر هذه الأخيرة إلى استخدام سلاحها الوظيفي وإطلاق خمسة عيارات نارية، تسببت في مقتل الكلبين وإزالة الخطر الناتج عنهما.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه حاول الفرار عبر أسطح المنازل والشقق المجاورة قبل أن يتم توقيفه بعد اقتحامه لأحد المساكن، بينما تم توقيف خمسة أشخاص آخرين، من بينهم فتاتان، كانوا موجودين بمنزله خلال القيام بهذا التدخل الأمني، كما تم حجز ساطور حديدي وسكينين من الحجم الكبير.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع الأشخاص الموقوفين.

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