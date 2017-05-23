عاجل وبالصور..واقعة جد مؤلمة بوادي أم الربيع بمدينة خنيفرة ﻿

عثر مواطنون، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على جثة شخص بنهر أم الربيع، بمدينة خنيفرة، كان قد ألقى بنفسه إلى النهر من أعلى قنطرة تسمى ''قنطرة المحكمة''، ليلة الاثنين الثلاثاء.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون، قبل قليل من يومه الثلاثاء، على جثة شخص بنهر أم الربيع، بمدينة خنيفرة، كان قد ألقى بنفسه إلى النهر من أعلى قنطرة تسمى "قنطرة المحكمة"، ليلة الاثنين الثلاثاء.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فإن المواطنين، أبلغوا السلطات المحلية، التي حلت بعين المكان، مرفوقة بالمصالح الأمنية والوقاية المدنية، حيث تم انتشال جثمان هذا الشخص.

وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بحارس أمن خاص، تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات تحت إشراف النيابة العامة، بينما فتحت المصالح الأمينة تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.