 صدق أو لا تصدق: مغربية عمرها 87 سنة قفزت بالمظلة رفقة حفيدها من ارتفاع شاهق +صورة ﻿
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صدق أو لا تصدق: مغربية عمرها 87 سنة قفزت بالمظلة رفقة حفيدها من ارتفاع شاهق +صورة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 14:36 صدق أو لا تصدق: مغربية عمرها 87 سنة قفزت بالمظلة رفقة حفيدها من ارتفاع شاهق +صورة | مجتمع
صدق أو لا تصدق: مغربية عمرها 87 سنة قفزت بالمظلة رفقة حفيدها من ارتفاع شاهق +صورة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة رائعة، تظهر سيدة مسنة وهي تقوم بمغامرة خطيرة رفقة شاب، حيث قاما بالقفز بمظلة من ارتفاع شاهق بإحدى المناطق الجبلية بالمغرب.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، صورة رائعة، تظهر سيدة مسنة وهي تقوم بمغامرة خطيرة رفقة شاب، حيث قاما بالقفز بمظلة من ارتفاع شاهق بإحدى المناطق الجبلية بالمغرب.

وحسب ناشري الصورة، فإن الأمر يتعلق بسيدة مغربية بدوية مسنة يتجاوز عمرها 87 سنة، شاركت حفيدها في مغامرة القفز من مكان شاهق بواسطة المظلة، وقد تفاعل آلاف النشطاء مع الصورة التي ظهرت خلالها المسنة سعيدة جدا، معبرين عن إعجابهم الكبير بالسيدة، نظرا لتوفرها على روح المغامرة، مؤكدين على أن ما قامت به هذه الأخيرة، يعتبر رسالة لبعض الشباب من أجل المغامرة ومواجهة تحديات الحياة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي صورة مسنة بدوية الشباب المناطق الجبلية القفز المظلة

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