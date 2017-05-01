صادم: تلميذة ضبطت تُمارس الجنس بين أحضان متقاعد من وزارة الفلاحة وها شنو وقع منين جاو البوليس ﻿

غرقت طالبات وتلميذات في بحر الدعارة, بعدما وجدن انفسهن بين براثنها صدفة أو عن طريق اختيار شخصي للوفاء بمتطلباتهن في الحياة والدراسة. بعضهن توبعن ضمن شبكات مختصة في ملفات جنحية وأخريات ضبطن في حالة

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غرقت طالبات وتلميذات في بحر الدعارة, بعدما وجدن انفسهن بين براثنها صدفة أو عن طريق اختيار شخصي للوفاء بمتطلباتهن في الحياة والدراسة. بعضهن توبعن ضمن شبكات مختصة في ملفات جنحية وأخريات ضبطن في حالة تلبس بمنازل معدة لهذه الظاهرة ,أو فاحت رائحة دعارتهن في فيديوهات متداولة.



وشهدت محاكم فاس حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عرض فضائح جنسية مدوية أبطالها طالبات العلم بالثانوية أو الجامعة, انسقن وراء غرائزهن والمال مستغلات بعدهن عن أسرهن للانغماس في دعارة تخفيها اسوار شقق تحجب مغامرات انتهى بعضها بمحاكمات ما زال بعضها رائجا, فيما طويت أخرى بصدور أحكام رهنت شهورا من اعمارهن بالسجن.



ومن آخرهن تلميذة بثانوية بعين الشكاك بصفرو, من عائلة فقيرة, ضبطت بين أحضان إطار متقاعد من وزارة الفلاحة في عمر جدها, وحيدين بمسكنه الوظيفي بالمركز الفلاحي,مستغلا حاجتها إلى المال للفتك بجسدها, قبل احالتهما على النيابة العامة التي تابعتهما في حالة سراح بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة في ذلك.



هذه التلميذة المغرر بها, ليست الأولى أو الأخيرة التي اضطرت لـ"بيع" جسدها للباحثين عن اللذة الجنسية ومن يدفع مالا تتدبر به أمورها الشخصية واقتناء حاجياتها من ملابس وأدوات للتجميل,فقد شهدت المحاكم قصصا مؤلمة لحالات مماثلة فيما كتمت اخريات فضائحهن في نفوسهن خوفا من المتابعة وتبعاتها.