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مثير..ها علاش كيترمضنو المغاربة في رمضان+تفاصيل تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 14:12 مثير..ها علاش كيترمضنو المغاربة في رمضان+تفاصيل تظهر لأول مرة | مجتمع
مثير..ها علاش كيترمضنو المغاربة في رمضان+تفاصيل تظهر لأول مرة
''الترمضينة'' أو الغضب، الذي يسقط فيه الصائمون في شهر رمضان المبارك، حيث تعلوا خلاله الأصوات وتتحول إلى مشادات كلامية قد تتطور إلى تبادل الضرب ينتهي أحيانا بارتكاب جرائم بشعة، أمر محير جعل العديدن

"شوف تيفي"

"الترمضينة" أو الغضب، الذي يسقط فيه الصائمون في شهر رمضان المبارك، حيث تعلوا خلاله الأصوات وتتحول إلى مشادات كلامية قد تتطور إلى تبادل الضرب ينتهي أحيانا بارتكاب جرائم بشعة، أمر محير جعل العديدن يتساءلون عن أسباب "الترمضينة.

وللكشف عن إجابة لهذا السؤال، فقد نشرت وسائل إعلام عربية، أخيرا، شرحاً علميا طبياً للحالة التي يتحول فيها الجوع إلى حالة من الغضب والتوتر وارتكاب الأخطاء، حيث يرجع الأمر إلى سبب هرموني أولا، وثانيا يتعلق بغريزة البقاء.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السبب، الذي يجعل الناس يغضبون حين يجوعون هو هرموني، حيث يتسبب الجوع في نقص الكلوكوز في الجسم، ما يدفع الدماغ إلى إرسال إشارات إلى الغدد في الجسم من أجل إفراز هرمونات أربعة، تدفع إلى إنتاج المزيد منه انطلاقا من المخزون، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأربعة هورمونات وهي هرمون النمو، الغليكاغون، الأدرينالين، والكورتيزول، وتكمن المشكلة في الهرمونين الأخيرين.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إفراز هرموني الأدرينالين والكورتيزول لا يتم في حالات قلة الكلوكوز فقط، فهذان الهرمونان يتم إفرازهما أيضا بكثافة في حالات التوتر والضغط، وهذا ما يجعل حالة نقص الكلوكوز شبيهة جدا بحالة التوتر والغضب من الناحية الهرمونية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أكدت هذه المصادر أن السبب الثاني "للترمضينة" يعود إلى أن الكلوكوز عنصر هام جداً في تغذية الجسم ومن الضروري مده بالطاقة لكي يبقى حياً، ولهذا إذا تراجعت معدلاته في جسم الإنسان فإن الدماغ يرسل إشارات إلى كامل الجسد ليتأهب، معتبراً أن هذه الحالة تهدد حياته وبقاءه، ما يجعل الجسم يعيش حالةً من الطوارئ على هذا الأساس، لينعكس توتراً وغضباً على تصرفات الإنسان الجائع.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطاقة الكلوكوز الغضب ى التوتر الصائمون الهرمونات

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