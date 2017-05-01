عاجل..فاجعة تهز الطريق السيار الرابطة بين خريبكة وبني ملال..شوفو كيفاش نتاحر شاب في عمر الزهور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة وادي زم، شهدت يومه الثلاثاء، على مستوى الطريق السيار فاجعة حقيقية، بطلها شاب عُثر عليه جثة هامدة معلقة فوق قنطرة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مدينة وادي زم، شهدت يومه الثلاثاء، على مستوى الطريق السيار فاجعة حقيقية، بطلها شاب عُثر عليه جثة هامدة معلقة فوق قنطرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الشاب، أنهى حياته بالانتحار شنقا، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، من أجل الوصول لهوية الشاب المنتحر.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، بينما تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات.

وتوصلت "شوف تيفي" بصورة، توثق لحظة انتحار هذا الشاب، ونعتذر لمتتبعي القناة عن عدم إدراجها مع المادة، نظرا لفظاعة المشهد.