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رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 14:00 رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة | بوليتيك
رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة
أعلن رسميا يوم أمس الإثنين عن قرب الإنتهاء من تهيئة 15 ملعبا للقرب، في إنتظار إنتهاء الدراسات الخاصة ب 15 ملعبا معشوشبا جديدا بتراب إقليم الحسيمة، في إطار تأهيل المدينة وتقوية البنيات التحتية

شوف تيفي

أعلن رسميا يوم أمس الإثنين عن قرب الإنتهاء من تهيئة 15 ملعبا للقرب، في إنتظار إنتهاء الدراسات الخاصة ب 15 ملعبا معشوشبا جديدا بتراب إقليم الحسيمة، في إطار تأهيل المدينة وتقوية البنيات التحتية الموجهة للشباب.

وكشف مسؤولون محليون يوم أمس الإثنين، أن 15 ملعبا للقرب بالمواصفات المعتمدة ستفتح أبوابها خلال الشهر الجاري، حيث الأشغال الجارية ستنتهي قريبا، للسماح لشباب المنطقة بممارسة الرياضة وعلى الأخص هوايتهم المفضلة كرة القدم.

ووفق ذات المصادر، ف 15 ملعبا جديدا ستبدئ الأشغال فيه قريبا، حيث إنطلقت الدراسات الأولية لإعداد التصاميم، التي سيعقبها الإنجاز، تزامنا وإفتتاح مركب ثقافي ورياضي متعدد الإختصاصات بالمدينة.

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