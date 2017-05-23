عاجل وبالصورة.. محاولة انتحار جماعي بمصلحة إدارية ﻿

كشف موقع ''النهار الجزائري '' قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن عددا من الشبان، اعتلوا سطح عمارة بمحاذاة دائرة منطقة خميس مليانة، وأضرموا النيران وعلقوا لافتات كتبوا عليها شعارات تشير إلى أن انشغالهم هو

"شوف تيفي"

كشف موقع "النهار الجزائري " قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن عددا من الشبان، اعتلوا سطح عمارة بمحاذاة دائرة منطقة خميس مليانة، وأضرموا النيران وعلقوا لافتات كتبوا عليها شعارات تشير إلى أن انشغالهم هو السكن.

وأوضح الموقع أن الشبان هددوا بالانتحار بسبب ما وصفوه بتماطل المصالح الإدارية، في التعجيل بتوزيع السكن، وكرر المحتجون تهديدهم بالانتحار بحضور مصالح الأمن والحماية المدنية وأعداد كبيرة من سكان المدينة.