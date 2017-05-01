عاجل.. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن تبنيه لهجوم مانشستر الدموي ﻿

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يومه الثلاثاء، عن تبنيه للهجوم الدموي، الذي هز حفلا موسيقيا بمدينة مانشتسر، حسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' البريطانية قبل قليل.

"شوف تيفي"

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يومه الثلاثاء، عن تبنيه للهجوم الدموي، الذي هز حفلا موسيقيا بمدينة مانشتسر، حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية قبل قليل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم الدموي، خلف في حصيلة مؤقتة مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين، وقد تمكنت الشرطة البريطانية من إيقاف شاب يشتبه في علاقته بهذا الهجوم الدموي.