عاجل.. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن تبنيه لهجوم مانشستر الدموي ﻿

"شوف تيفي"
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يومه الثلاثاء، عن تبنيه للهجوم الدموي، الذي هز حفلا موسيقيا بمدينة مانشتسر، حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" البريطانية قبل قليل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الهجوم الدموي، خلف في حصيلة مؤقتة مقتل 22 شخصا، وإصابة 59 آخرين، وقد تمكنت الشرطة البريطانية من إيقاف شاب يشتبه في علاقته بهذا الهجوم الدموي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.