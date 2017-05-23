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حصري.. فضيحة في عرس للا العروسة الأسطوري في مراكش..الناس ماتو بالجوع والداودية طلع ليها الدم.. وها شنو وقع+فيديو وصورة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 13:36 حصري.. فضيحة في عرس للا العروسة الأسطوري في مراكش..الناس ماتو بالجوع والداودية طلع ليها الدم.. وها شنو وقع+فيديو وصورة | مجتمع
حصري.. فضيحة في عرس للا العروسة الأسطوري في مراكش..الناس ماتو بالجوع والداودية طلع ليها الدم.. وها شنو وقع+فيديو وصورة
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة بخصوص كواليس العرس النهائي الخاص بكوبل مدينة طانطان الفائزين ببرنامج ''لالة العروسة 2017''، حيث أكد مصدر ''شوف تيفي'' أن هذا العرس مر في أجواء باردة جدا غلب عليها طابع

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة بخصوص كواليس العرس النهائي الخاص بكوبل مدينة طانطان الفائزين ببرنامج "لالة العروسة 2017"، حيث أكد مصدر "شوف تيفي" أن هذا العرس مر في أجواء باردة جدا غلب عليها طابع الفوضى وسوء التنظيم.

ووصف المصدر ذاته هذا العرس، الذي أقيم بمدينة الألعاب بمدينة مراكش الجمعة الماضي، بالفضيحة، موضحا أن حوالي 200 مدعو لهذا العرس، وجدوا أنفسهم بلا أكل أو شرب طيلة ثماني ساعات، قائلا "الناس ماتو بالجوع ما داروش العشا..وعطاونا كأس العصير والحلوة".

وأضاف المصدر ذاته أن الفنانة الشعبية زينة الداودية، غادرت العرس غاضبة بسبب سوء التنظيم، وبسبب دخولها في خلاف حاد مع بعض التقنيين خلال أدائها إحدى أغنياتها المعروفة، مشيرا إلى أن كل من الفنانين الدوزي وحجيب، شاركا في إحياء هذا العرس.

وأكد هذا المصدر أن كوبل مدينة طانطان "منعم ونسرين"، عبرا عن غضبهما الشديد بسبب سوء التنظيم خلال عرسهما، و استغرابهما الشديد من وصف عرس برنامج للا العروسة بالأسطوري.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الداودية مراكش الفنانة حجيب العرس سوء التنظيم

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