 العثماني بالبرلمان للحديث عن السياسة العامة والإستثمارات في منطقة الريف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة | بوليتيك

رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة

عاجل وبالصورة.. محاولة انتحار جماعي بمصلحة إدارية | دولي

عاجل وبالصورة.. محاولة انتحار جماعي بمصلحة إدارية

عائلة مكلومة توجه نداء مؤثرا للحموشي..اعتاقلو لينا ولدنا غير ظلم بعد شكاية كيدية بعد نزاع عائلي | بووز

عائلة مكلومة توجه نداء مؤثرا للحموشي..اعتاقلو لينا ولدنا غير ظلم بعد شكاية كيدية بعد نزاع عائلي

عاجل.. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن تبنيه لهجوم مانشستر الدموي | دولي

عاجل.. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن تبنيه لهجوم مانشستر الدموي

حصري.. فضيحة في عرس للا العروسة الأسطوري في مراكش..الناس ماتو بالجوع والداودية طلع ليها الدم.. وها شنو وقع+فيديو وصورة | مجتمع

حصري.. فضيحة في عرس للا العروسة الأسطوري في مراكش..الناس ماتو بالجوع والداودية طلع ليها الدم.. وها

العثماني بالبرلمان للحديث عن السياسة العامة والإستثمارات في منطقة الريف | بوليتيك

العثماني بالبرلمان للحديث عن السياسة العامة والإستثمارات في منطقة الريف

تسريب فيديو من الزفاف الأسطوري للا لعروسة..شوفو كيفاش داز العرس | منوعات

تسريب فيديو من الزفاف الأسطوري للا لعروسة..شوفو كيفاش داز العرس

سار لساكنة مدينة الحسيمة: تشييد مستشفى متعدد الاختصاصات وإعادة هيكلة المراكز الصحية | بوليتيك

سار لساكنة مدينة الحسيمة: تشييد مستشفى متعدد الاختصاصات وإعادة هيكلة المراكز الصحية

عاجل و هام لأصحاب الباكالوريا..إجراءات احترازية جديدة لمحاربة ظاهرة الغش | مجتمع

عاجل و هام لأصحاب الباكالوريا..إجراءات احترازية جديدة لمحاربة ظاهرة الغش

وحدة الوطن خط أحمر

العثماني بالبرلمان للحديث عن السياسة العامة والإستثمارات في منطقة الريف

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 13:28 العثماني بالبرلمان للحديث عن السياسة العامة والإستثمارات في منطقة الريف | بوليتيك
العثماني بالبرلمان للحديث عن السياسة العامة والإستثمارات في منطقة الريف
يعقد مجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

شوف تيفي

يعقد مجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وستنطلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر الجلسة العامة التي تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للبرلمان.

ويرتقب أن يكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بمنطقة الريف، التي تشهد زيارة وفد وزاري هام في إطار اللقاءات التواصلية مع عدد من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين بإقليم الحسيمة لتسهيل وتسريع تنزيل الأوراش الكبرى في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة الريف الحكومة سعد الدين العثماني شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة | بوليتيك

رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة

سار لساكنة مدينة الحسيمة: تشييد مستشفى متعدد الاختصاصات وإعادة هيكلة المراكز الصحية | بوليتيك

سار لساكنة مدينة الحسيمة: تشييد مستشفى متعدد الاختصاصات وإعادة هيكلة المراكز الصحية

الجزائر تُزود البوليساريو بمعدات حربية متطورة | بوليتيك

الجزائر تُزود البوليساريو بمعدات حربية متطورة

مساعدات دول الخليج للمغرب تتراجع بنسبة 78 في المائة | بوليتيك

مساعدات دول الخليج للمغرب تتراجع بنسبة 78 في المائة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لبنات دي كانو مع لورا مُتهمة سعد لمجرد بالاغتصاب جاو المغرب و ها شنو دارو | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

بالفيديو..لبنات دي كانو مع لورا مُتهمة سعد لمجرد بالاغتصاب جاو المغرب و ها شنو دارو

شوف صحتك مع Doc نسرين..شنو بغيتو تعرفو على صحتكم في رمضان؟ | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع Doc نسرين..شنو بغيتو تعرفو على صحتكم في رمضان؟

بالفيديو.. الناجون من انفجار المغنية الأمريكية أريانا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. الناجون من انفجار المغنية الأمريكية أريانا‎

النشرة الاقتصادية : 23 ماي 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 23 ماي 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة | بوليتيك
منذ 9 دقائق

رسميا ...30 ملعب معشوشب جديد بإقليم الحسيمة

عاجل وبالصورة.. محاولة انتحار جماعي بمصلحة إدارية | دولي

عاجل وبالصورة.. محاولة انتحار جماعي بمصلحة إدارية

عائلة مكلومة توجه نداء مؤثرا للحموشي..اعتاقلو لينا ولدنا غير ظلم بعد شكاية كيدية بعد نزاع عائلي | بووز

عائلة مكلومة توجه نداء مؤثرا للحموشي..اعتاقلو لينا ولدنا غير ظلم بعد شكاية كيدية بعد نزاع عائلي

عاجل.. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن تبنيه لهجوم مانشستر الدموي | دولي

عاجل.. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن تبنيه لهجوم مانشستر الدموي

﻿ ﻿
اليوم 10:15 GMT

عاجل..بعد تفجير مانشستر: إغلاق محطة للقطارات بلندن بسبب عبوة مريبة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.