العثماني بالبرلمان للحديث عن السياسة العامة والإستثمارات في منطقة الريف ﻿

يعقد مجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

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يعقد مجلس النواب، زوال اليوم الثلاثاء جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، التي سيجيب عنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



وستنطلق ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر الجلسة العامة التي تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للبرلمان.



ويرتقب أن يكشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بمنطقة الريف، التي تشهد زيارة وفد وزاري هام في إطار اللقاءات التواصلية مع عدد من جمعيات المجتمع المدني والفاعلين بإقليم الحسيمة لتسهيل وتسريع تنزيل الأوراش الكبرى في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".