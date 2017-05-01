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سار لساكنة مدينة الحسيمة: تشييد مستشفى متعدد الاختصاصات وإعادة هيكلة المراكز الصحية

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 13:16 سار لساكنة مدينة الحسيمة: تشييد مستشفى متعدد الاختصاصات وإعادة هيكلة المراكز الصحية | بوليتيك
سار لساكنة مدينة الحسيمة: تشييد مستشفى متعدد الاختصاصات وإعادة هيكلة المراكز الصحية
رصدت جهة طنجة تطوان الحسيمة مبلغ 374 مليون الدرهم لتشييد مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات بمدينة الحسيمة، وهو المشروع المندرج في إطار البرنامج التنموي ''الحسيمة منارة المتوسط''.

"شوف تيفي"

رصدت جهة طنجة تطوان الحسيمة مبلغ 374 مليون الدرهم لتشييد مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات بمدينة الحسيمة، وهو المشروع المندرج في إطار البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط".

وانطلق تشييد هذا المشروع الضخم في 28 أبريل الماضي، بموقع "أيت يوسف أوعلي" بمدينة الحسيمة، حيث سيضم مرافق صحية جد مهمة ستكون معدة لخدمة ساكنة المدنية الريفية.

وبالإضافة إلى المشروع المذكور، فإن برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، يضم كذلك إعادة تهيئة 28 مركزا صحيا بغلاف مالي قدره 26,14 مليون الدرهم، حيث وصلت عدد المشاريع في طور الإنجاز 18، و10 في طور بداية الإنجاز، بالإضافة إلى تشييد 6 مراكز صحية أخرى بغلاف مالي قدره 18,97 مليون الدرهم، أربعة منها في طور الإنجاز، واثنان في طور بداية الإنجاز.

وأكد البرنامج التنموي المذكور على إعادة تهيئة مركز علاج السرطان بغفلاف مالي يصل إلى 15 مليون الدرهم، وذلك في ظرف ثلاثة أشهر، وأيضا على بناء مركز لتصفية الكلي بتكلفة مالية تصل إلى 3,6 مليون الدرهم، وقد انطلقت به الأشغال في 26 دجنبر 2016 .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي برنامج الحسيمة منارة المتوسط الميدينة الريفية

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