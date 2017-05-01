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الجزائر تُزود البوليساريو بمعدات حربية متطورة

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 12:55 الجزائر تُزود البوليساريو بمعدات حربية متطورة | بوليتيك
الجزائر تُزود البوليساريو بمعدات حربية متطورة
أظهرت وثائق افرجت عنها وكالة الاستخبارات الأمريكية ''سي اي اي'' أن الجزائر مولت جبهة البوليساريو بآليات عسكرية ثقيلة ومتطورة لتغليب كفتها في الحرب ضد المغرب,فيما تظهر معطيات حديثة أن تسليح

شوف تيفي

أظهرت وثائق افرجت عنها وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي اي اي" أن الجزائر مولت جبهة البوليساريو بآليات عسكرية ثقيلة ومتطورة لتغليب كفتها في الحرب ضد المغرب,فيما تظهر معطيات حديثة أن تسليح الجزائر للجبهة لا زال مستمرا إلى اليوم وبأسلحة متطورة تصرف عليها الجزائر ملايين الدولارات,وشملت حتى فترة أزمة الكركرات بعد تقارير استخباراتية ترجع إلى اندلاع حرب بين المغرب والجبهة.

وحسب وثائق أفرجت عنها الوكالة الأمريكية نشرت يومية المساء ,فان الجزائر أمدت البوليساريو بأسلحة متطورة خلال سنوات الثمانينات إبان المواجهة المسلحة مع المغرب,كما قدم الجيش الجزائري مساعدات تقنية كبيرة وسهر كبار الجنرالات بأنفسهم على تمكين مسلحي الجبهة من التعامل مع التقنيات الحربية المتطورة

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شوف تيفي الوكالة الامريكية الجزائر البوليساريو المواجهة المخابرات اليات عسكرية.

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