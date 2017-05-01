عاجل.. إيقاف شاب متورط في تفجير مانشستر الدموي ﻿

كشفت وكالة ''فرانس بريس'' قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن توقيف الشرطة البريطانية لمشتبه به في ال23 من العمر في إطار التحقيق حول اعتداء مانشستر الدموي.

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "فرانس بريس" قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن توقيف الشرطة البريطانية لمشتبه به في ال23 من العمر في إطار التحقيق حول اعتداء مانشستر الدموي.

وعلاقة بالموضوع فقد، أشارت وكالة "رويترز" البريطانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قالت اليوم الثلاثاء إن الشرطة ووكالات الأمن تعرف هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصا بينهم الكثير من الأطفال في حفل موسيقي بمانشستر.

وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم. وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.