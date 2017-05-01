مساعدات دول الخليج للمغرب تتراجع بنسبة 78 في المائة ﻿

كشفت بيانات نشرتها الخزينة العامة أن المغرب حصل من دول الخليج على مساعدات في حدود 35 مليون دولار فقط في شهر أبريل .

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كشفت بيانات نشرتها الخزينة العامة أن المغرب حصل من دول الخليج على مساعدات في حدود 35 مليون دولار فقط في شهر أبريل .

الماضي, مقابل 157 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي, وهو ما يمثل تراجعا بنسبة تقدر بحوالي 78 في المائة.

و حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء،واستنادا للأرقام الصادرة عن الخزينة العامة للدولة,فان وتيرة تحويل مساعدات مجلس التعاون الخليجي للمغرب شهدت تباطؤا منذ بدء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية,منتصف العام 2014,الا أن التراجع ظهر بشكل اكثر وضوحا خلال العام الحالي.

وتعزز هذه المعطيات الاعتقاد بتاثير الصعوبات المالية لتلك الدول على التزاماتها تجاه المملكة.