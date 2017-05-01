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عاجل خبر سار للمغاربة: افتتاح أول بنك إسلامي بالمغرب

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 12:07 عاجل خبر سار للمغاربة: افتتاح أول بنك إسلامي بالمغرب | اقتصاد
عاجل خبر سار للمغاربة: افتتاح أول بنك إسلامي بالمغرب
علمت ''شوف تيفي'' أن بنك القرض العقاري و السياحي CIH سيبدأ العمل رسميا بصفته أول بنك من نوعه يحصل على موافقة البنك المركزي من أجل تسويق منتجاته بالمملكة تحت اسم ''أمنية''

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن بنك القرض العقاري و السياحي CIH سيبدأ العمل رسميا بصفته أول بنك من نوعه يحصل على موافقة البنك المركزي من أجل تسويق منتجاته بالمملكة تحت اسم "أمنية".

وحسب ما توصلت له "شوف تيفي" سيعمل "أمنية بنك"، في إطار سعيه لتأكيد تفوقه في مجال التمويل التشاركي على تطبيق استراتيجية تتمحور حول توافق معاملته، ونوعية العالقات مع الزبناء، إضافة إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة.

من جهة أخرى، يسعى أمنية بنك بعد إفتتاح وكالاته بكل من الدارالبيضاء والرباط، إلى توسيع شبكته في جميع ربوع المملكة وذلك بغية تمكين زبنائه من الاستفادة من إستراتيجية استباقية متعددة لتشمل قريبا جميع جهات المملكة.

و تعد هذه الشراكة ،ثمرة بين صندوق الإيداع والتدبير، وCIH بنك وبنك قطر الدولي الإسلامي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شراكة بنك زبناء بنك اسلامي

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