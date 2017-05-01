عاجل: الشرطة البريطانية تصل إلى هوية منفذ الهجوم على حفل موسيقي بمانشستر ﻿

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء إن الشرطة ووكالات الأمن تعلم هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصا بينهم الكثير من الأطفال في حفل موسيقي بمانشستر.

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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء إن الشرطة ووكالات الأمن تعلم هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصا بينهم الكثير من الأطفال في حفل موسيقي بمانشستر.

وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم.

وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.