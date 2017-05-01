عـــاجل ورسميا.. هذا هو توقيت عمل الإدارات العمومية بالمغرب خلال شهر رمضان المبارك ﻿

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك، اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك، اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات الترابية.

وأكد بلاغ للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.