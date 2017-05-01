عاجل.. انفجار ثاني يهز مانشستر في هذه اللحظات ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية نقلا عن شهود، ظهر الثلاثاء، قولهم إنهم سمعوا ''دوي انفجار هائل'' عند مركز آرنديل في مدينة مانشستر شمالي بريطانيا، التي شهدت ليل الاثنين هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل وجرح

"شوف تيفي"

كشفت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن شهود، ظهر الثلاثاء، قولهم إنهم سمعوا "دوي انفجار هائل" عند مركز آرنديل في مدينة مانشستر شمالي بريطانيا، التي شهدت ليل الاثنين هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وأوضحت رويترز أن العشرات فروا من مركز آردنيل التجاري عقب سماع صوت الانفجار الذي لم تحدد طبيعته إلى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة مانشستر شهدت ليلة أمس الاثنين تفجيرا استهدف قاعة للحفلات بعد حفل غنائي، مما أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.