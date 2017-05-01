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عاجل وبالفيديو.. مرة أخرى: عامل بمحطة الأداء بالخميسات يهدد بالانتحار

بتاريــخ : 23 ماي 2017 / 11:49 عاجل وبالفيديو.. مرة أخرى: عامل بمحطة الأداء بالخميسات يهدد بالانتحار | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. مرة أخرى: عامل بمحطة الأداء بالخميسات يهدد بالانتحار
علمت ''شوف تيفي'' أن محطة الأداء بالطريق السيار بمدينة الخميسات، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حالة من الترقب، عقب قيام عامل بتسلق بناية المحطة وتهديده بالانتحار في حالة تم رفض مطالبه.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" أن محطة الأداء بالطريق السيار بمدينة الخميسات، تعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حالة من الترقب، عقب قيام عامل بتسلق بناية المحطة وتهديده بالانتحار في حالة تم رفض مطالبه.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها، فإن هذا العامل هدد بالانتحار للمرة الثانية في ظرف أسبوع واحد، للمطالبة بإرجاعه إلى العمل، بعد تعرضه للطرد التعسفي.

وأضاف المصدر ذاته أن الشخص، الذي يهدد بالانتحار هو رب أسرة مكونة من 3 أشخاص، يعاني من أزمة مادية حادة، بعد تراكم دين كراء المنزل الذي يقطن به، مشيرا إلى أن زوجته تعمل بدورها كعاملة نظافة بالمحطة نفسها بمبلغ زهيد جدا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي محطة الأداء الطريق السيار عاملة نظافة الطرد

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