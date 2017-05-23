بالصور.. ملكة جمال الأطفال تثير ضجة على الفايسبوك ﻿

أثارت إحدى الفتيات القاصرات الجدل مؤخرا عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بسب لباسها المثير وجسمها المغري رغم صِغر سنها.

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أثارت إحدى الفتيات القاصرات الجدل مؤخرا عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بسب لباسها المثير وجسمها المغري رغم صِغر سنها.

و قال عدد من رواد مواقع التواصل ، أن المعنية بالأمر هي ملكة جمال الأطفال من مواليد سنة 2002 تبلغ من العمر 15 سنة فقط.

وبالرغم من تداول صور يقال إنها تعود لملكة جمال الأطفال على نطاق واسع على الإنترنيت، إلا أنه لا توجد أي معلومة عن الأخيرة ولا البلد الذي تنحدر منه.